«Ну, уже невозможно»: вице-премьер осудила популярные российские телешоу

Голикова: шоу про ДНК-тесты на отцовство несовместимы с духовными ценностями

Российские телепередачи, в которых проводят ДНК-тесты на отцовство, несовместимы с традиционными духовно-нравственными ценностями, считает вице-премьер России Елена Голикова. Она утверждает, что «практически на каждом телеканале» есть такая передача, сообщает «Фонтанка» .

«Ну, уже невозможно, рассуждая о традиционных духовно-нравственных ценностях, замерять ДНК», — сказала вице-премьер.

Голикова также привела данные некой статистики, согласно которой 44% опрошенных уверены, что отец должен участвовать в воспитании ребенка наравне с матерью. Большинство респондентов также полагают, что воспитывать детей проще, если их много.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно создать «мужские консультации» для улучшения демографической ситуации. По словам политика, в стране растет уровень бесплодия среди граждан, а своевременная врачебная помощь помогает людям, которые хотят завести детей.

