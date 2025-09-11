Уровень бесплодия растет: Матвиенко предложила открыть «мужские консультации»

Она выступила на пленарном заседании VI форума социальных инноваций регионов.

«Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы — ред.) очень много говорил о женских консультациях и женском здоровье, что очень правильно. Хочу подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только у женщин, но и у мужчин. Нужны и „мужские консультации“. Вот заставьте мужчину проверить свое репродукцитвое здоровье, где написано „женская консультация“. Он туда в жизни не пойдет», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что уровень бесплодия в стране растет, а своевременная врачебная помощь помогает семьям, которые хотят родить детей.

