Уровень бесплодия растет: Матвиенко предложила открыть «мужские консультации»
Фото - © Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужны «мужские консультации» для улучшения демографии.
Она выступила на пленарном заседании VI форума социальных инноваций регионов.
«Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы — ред.) очень много говорил о женских консультациях и женском здоровье, что очень правильно. Хочу подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только у женщин, но и у мужчин. Нужны и „мужские консультации“. Вот заставьте мужчину проверить свое репродукцитвое здоровье, где написано „женская консультация“. Он туда в жизни не пойдет», — сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда добавила, что уровень бесплодия в стране растет, а своевременная врачебная помощь помогает семьям, которые хотят родить детей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.