Власти: пострадавшая после атаки БПЛА в Раменском округе идет на поправку

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев сообщил, что женщина, пострадавшая после атаки вражеского БПЛА, идет на поправку. Он посетил больницу, где лечится пациентка.

«Рад сообщить, что она сейчас находится в офтальмологическом отделении и идет на поправку. В ходе визита пообщался с медицинским персоналом и узнал о состоянии здоровья пациентки. Врачи делают все возможное для ее скорейшего восстановления», — написал Малышев в Telegram-канале.

Глава округа заехал к мужу пострадавшей женщины. 18 ноября мужчине исполнился 61 год. Сейчас он живет вместе с младшей дочерью на базе ФК «Сатурн», которая находится в дачном поселке Кратово.

Малышев выразил благодарность врачам, которые действуют профессионально и самоотверженно в такое непростое для страны время. Он подчеркнул, что поддержка и забота о людях — приоритетная задача.

«Администрация Раменского округа сделает все возможное, чтобы процесс возвращения к привычной жизни прошел наименее безболезненно», — заключил Малышев.

Ранее ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. Жители рассказали, что слышали мощный хлопок, у некоторых сработала сигнализация на автомобилях.