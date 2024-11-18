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В Раменском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над российскими регионами. Над территорией Московского региона обнаружили и ликвидировали 34 дрона ВСУ.