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Минобороны: 5 человек пострадали в ходе утренней атаки дронов ВСУ

10 ноября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре России. В результате пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, были сбиты 84 БПЛА самолетного типа. Система ПВО работала в штатном режиме, воздушные цели были уничтожены или подавлены РЭБ.

В этот раз целью ВСУ было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. В Раменском городском округе система ПВО уничтожила 34 БПЛА. Из-за падения обломков в четырех домах произошел пожар, пострадали пять человек.

По информации Mash, Москву атаковали дроны «Лютый» с дальностью полета примерно 1000 км. Они способны переносить 50 кг взрывчатки.