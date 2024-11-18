«Тишина, а затем мощный хлопок»: жители Раменского рассказали об атаке БПЛА
Жители Раменского услышали мощный хлопок при уничтожении вражеского беспилотника
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Жители Раменского рассказали о сбитии вражеского БПЛА, который летел на Москву. Каждый из них отметил, что слышал мощный хлопок, сообщает MSK1.RU.
«БПЛА сбили в Раменском, было очень громко. Посмотрели по камерам видеонаблюдения дома, как это было. Сначала тишина ночи, а потом — мощный хлопок», — рассказала Ирина.
Жительница города Анастасия подтвердила, что взрыв был очень громким. На машинах сработала сигнализация.
ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Также летевший на Москву украинский дрон сбит в Павлово-Посадском городском округе. Пострадавших нет.