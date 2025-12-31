сегодня в 19:39

Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из России в Израиль

Финские власти арестовали экипаж и судно Fitburg, следовавшее из Петербурга в израильский порт Хайфа, в связи в связи с подозрением в повреждении подводного кабеля Elisa, который соединяет Хельсинки и Таллин, сообщает «Интерфакс» .

«Судно было задержано после 11 часов утра (в среду-ред.). Все 14 членов экипажа взяты под стражу полиции», — заявил комиссар национальной полиции Финляндии Илкка Коскимяки.

Грузовое судно Fitburg задержано у берегов Порккала. Финский спецназ спустился на судно с вертолетов, а с воды его окружили морские суда Пограничной охраны. Среди задержанных членов экипажа граждане РФ, Грузии и Азербайджана.

Fitburg подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля Elisa между Таллином и Хельсинки в Финском заливе. Предположительно, всему виной волочившийся по дну якорь грузового судна. Полиция намерена выяснить, является ли инцидент преднамеренным действием или несчастным случаем.

В настоящее время судно сопровождается в порт Кантвик. Полиция проводит допрос экипажа и обследует судно, а также поддерживает связь с государством флага судна, которым является Сент-Винсент и Гренадины.

