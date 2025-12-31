NYT: экипаж преследуемого США танкера нарисовал на борту флаг РФ

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, который в Атлантическом океане преследовала береговая охрана США, нарисовал флаг РФ на борту корабля, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет газета The New York Times, два американских чиновника рассказали об этой ситуации. По их словам, так танкер пытался заявить о наличии российской защиты.

21 декабря береговая охрана Штатов попыталась пыталась перехватить корабль в Карибском море, так как он ходит под «недействительным» нацфлагом. По международному праву это делает судно подлежащим досмотру. Но экипаж не подчинился требованиям и стал уходить, тогда началась погоня.

Данный танкер находится под американскими санкциями с 2024 года. Под рестрикции корабль попал за перевозку нефти из Ирана, которая якобы реализуется для финансирования терроризма.

Bella 1, по сведениям аналитической компании Kpler, принадлежит компании из Стамбула.

