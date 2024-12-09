Власти Абхазии планируют отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом
В Абхазии штаб по обеспечению энергобезопасности намерен бороться с незаконным майнингом и планирует с 10 декабря отключать интернет в республике в ночное время, сообщает РБК.
Как пишет абхазское издание «Апсныпресс», местные власти начнут отключать электроэнергию с 00:00 до 07:00.
По словам гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия, майнинговые фермы используют от 40 до 45 МВт электроэнергии из общей энергосистемы Абхазии. В год майнеры потребляют около 350 млн кВт•ч. Это более половины нынешнего дефицита республики.
Джинджолия добавил, что незаконный майнинг значительно усугубляет сложившийся в Абхазии энергокризис.
Ранее и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе силовым структурам. По его словам, весь госбюджет тратится на оплату перетока российского электричества.