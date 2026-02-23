Владимир Путин встретился с вдовами героически погибших бойцов спецназа

Президент России Владимир Путин 23 февраля провел в Кремле встречу с супругами российских бойцов спецназа, павших при исполнении долга. Глава государства заявил, что Россия всегда окажет поддержку семьям военнослужащих, отдавших жизни в боях за Отчизну, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин поручил органам власти на всех уровнях не ослаблять заботу о нуждах этих семей. На встрече с вдовами также присутствовал начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков.

«Я хотел с вами встретиться и хотел увидеться именно 23 февраля, в День защитника Отечества, потому что вы как члены семей наших военнослужащих, офицеров всегда будете иметь прямое отношение к этому дню — к 23 февраля», — сказал Путин, обращаясь к вдовам.

Ранее в этот день президент поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и выразил им признательность за преданность службе, воинской присяге и традициям предшествующих поколений. Им были вручены государственные награды — медали «Золотая Звезда» девяти участникам специальной военной операции.

Путин отметил, что действия российских военных отличаются слаженностью и точностью, а их позиция в защите национальных интересов непоколебима. Мужество и настойчивость бойцов позволили успешно выполнить задачи на наиболее сложных участках фронта.

В завершение дня президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и вместе с участниками церемонии почтил память погибших защитников минутой молчания.

