сегодня в 13:20

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В мероприятии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов. Также к церемонии присоединились офицеры-участники спецоперации.

На опубликованной записи Путин подошел к венку, встал на одно колено и поправил его. Затем объявили минуту молчания, после которой заиграл гимн России.

Ранее 23 февраля Путин в Кремле вручил государственные награды участникам спецоперации. В церемонии участвовали командиры, сражающиеся в зоне СВО.

