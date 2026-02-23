Путин вручил госнаграды командирам-участникам СВО

сегодня в 12:26

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды участникам специальной военной операции. В церемонии поучаствовали профессионалы с большим опытом и выучкой, командиры, участвовавшие в СВО с однополчанами рядом, сообщается на сайте Кремля .

«Символом признания ваших заслуг являются высокие государственные награды, которых вы удостоены, и прежде всего — золотые звезды Героев», — отметил Путин.

В мероприятии участвовали командиры, офицеры специальных и оперативных подразделений. Благодаря их действиям удается наступать на самых непростых участках зоны СВО.

Путин призвал командиров помнить об ответственности за подчиненных. Это самое главное для офицера.

