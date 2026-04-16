В Пушкинском подготовили 45 площадок к «Диктанту Победы»

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 24 апреля, в городском округе Пушкинский откроют 45 площадок для очного участия. Школьники уже повторяют исторический материал и участвуют в тематических мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля. Проект направлен на сохранение исторического и культурного наследия, патриотическое воспитание молодежи и противодействие фальсификации истории.

В 2026 году акция приурочена к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. Отдельный блок вопросов посвятят подвигам героев СВО.

В образовательных учреждениях округа идет подготовка к диктанту. Учащиеся повторяют материалы по истории, участвуют в викторинах и тематических настольных играх, смотрят документальные и художественные фильмы о событиях Великой Отечественной войны.

Корпус образовательного комплекса №11 в микрорайоне Заветы Ильича посетила депутат совета депутатов округа Анна Дунаева. Она пообщалась со школьниками, осмотрела патриотический музей и подчеркнула значимость подобных мероприятий для сохранения исторической памяти.

Принять участие в диктанте можно как очно, так и в онлайн-формате.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.