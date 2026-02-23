В России 23 февраля уже на протяжении многих лет празднуется как важнейшая государственная дата. Этот день превратился в выражение народного уважения и признательности военнослужащим, демонстрацию гордости за вооруженные силы страны. Президент страны Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, сообщает Кремль .

23 февраля — праздник, посвященный людям, которые связали свою судьбу с защитой Родины, обеспечивают территориальную целостность и национальную безопасность государства, остаются преданными военной клятве и добросовестно исполняют служебные обязанности.

По словам Путина, россияне из века в век хранят уважение к военной истории своей страны. Героические страницы этой истории писались талантом выдающихся военачальников, стойкостью и храбростью рядовых бойцов и офицеров. Предыдущие поколения защитников Отечества всегда были готовы встать в один ряд со своими сослуживцами, когда страна нуждалась в их помощи.

Россия официально провозгласила 2026 год Годом единства народов страны. На протяжении всей истории государства его границы защищали представители самых разных национальностей и религиозных конфессий. Именно любовь к Отечеству и осознание общей ответственности за его будущее объединяли защитников России, давали им силы для военных свершений и помогали одерживать великие победы, память о которых жива до сих пор.

«Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ. <…> Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким! Народ России — с вами. И верит в вас. С праздником!» — сказал Путин.

