Семиклассники из Мытищ приняли участие в телемосте в Москве

Семиклассники гимназии № 33 из Мытищ 14 апреля приняли участие в патриотическом телемосте ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в Государственном центральном музее современной истории России в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации вошли ученики 7 «К» класса: Лев Ермаков, Ирина Оганесян, Маргарита Барсукова, Александр Бандо, Евгения Бандо, Валентина Ермакова и Екатерина Изотова. Школьники стали активными участниками форума, посвященного сохранению исторической памяти о трагедии советского народа.

Программа включала экскурсию по экспозиции о Великой Отечественной войне и выступления экспертов Российской академии наук, Московского государственного университета и Российского государственного социального университета. Также прозвучали доклады специалистов из Республики Беларусь, Донецка, Крыма и других регионов.

Особое внимание было уделено теме геноцида мирного населения. Участники узнали о недавно рассекреченных фактах преступлений нацистов и их пособников, а также о том, что каждый пятый погибший в годы войны советский человек был ребенком, женщиной или пожилым мирным жителем. Участие в телемосте стало для гимназистов вкладом в сохранение исторической правды и укрепление памяти о событиях войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.