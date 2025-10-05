Владельцы iPhone из России не могут оплатить подписки в App Store и iCloud

Российские пользователи айфонов массово жалуются на последнее обновление, которое лишило их возможности оплачивать подписки App Store и iCloud, сообщает SHOT .

В течение последней недели россияне сталкиваются с трудностями при оплате подписок в App Store и других сервисах Apple. Многие пользователи отмечают, что раздел подписок в российском регионе магазина приложений недоступен, а сервисы отправляют уведомления о необходимости обновления платежной информации.

Согласно сообщениям пользователей, проблемы возникают после установки новой версии операционной системы iOS 26.0.1.

При этом некоторые полагают, что это новый этап санкций. Apple таким образом ограничила единственный способ оплаты подписок для россиян. У многих жителей страны Apple Pay перестал работать даже с зарубежными картами.

