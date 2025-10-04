«Ищу дырки»: Милонов оправдался за использование нового iPhone 17 Pro

Милонов заявил, что iPhone 17 Pro нужен ему для «поиска уязвимостей»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что пользуется новым айфоном для поиска «уязвимости и дырки» в операционной системе iOS, сообщает «Подъем» .

Ранее в Сети распространилось фото политика с новой моделью iPhone 17 Pro хайпового оранжевого цвета. При этом в прошлом Милонов пренебрежительно отзывался о покупателях «яблочных» смартфонов, называя их «чилийскими лошарами» и «бахнутыми».

«Мы с группой молодых ленинградских ученых из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», — сказал Милонов.

Кроме того, депутат Госдумы призвал россиян покупать смартфоны не в «пафосных салонах», а в комиссионках, куда «отчаявшиеся от западной жизни» иностранцы сдают телефоны за полцены, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».

Ранее стало известно, что ультратонкий iPhone Air провалил продажи в России. Перекупщики не смогли заработать на продаже смартфона и уже снизили цену на 63%.

