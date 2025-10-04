«Ищу дырки»: Милонов оправдался за использование нового iPhone 17 Pro
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что пользуется новым айфоном для поиска «уязвимости и дырки» в операционной системе iOS, сообщает «Подъем».
Ранее в Сети распространилось фото политика с новой моделью iPhone 17 Pro хайпового оранжевого цвета. При этом в прошлом Милонов пренебрежительно отзывался о покупателях «яблочных» смартфонов, называя их «чилийскими лошарами» и «бахнутыми».
«Мы с группой молодых ленинградских ученых из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», — сказал Милонов.
Кроме того, депутат Госдумы призвал россиян покупать смартфоны не в «пафосных салонах», а в комиссионках, куда «отчаявшиеся от западной жизни» иностранцы сдают телефоны за полцены, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».
Ранее стало известно, что ультратонкий iPhone Air провалил продажи в России. Перекупщики не смогли заработать на продаже смартфона и уже снизили цену на 63%.
