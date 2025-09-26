Кастрированный девайс: ультратонкий iPhone Air провалил продажи в России

iPhone Air в России не стал популярным и цена на гаджет упала на 63%

iPhone Air не смог завоевать популярность среди российских покупателей. Сверхтонкая новинка от компании Apple оказалась невостребованной, перекупщики не смогли заработать на продаже смартфона и уже снизили цену на 63%, сообщает Mash .

Причина — слабая батарея, урезанные камеры и отсутствие физического слота под SIM-карту (только eSIM). Время работы батареи на iPhone Air составляет лишь 5-6 часов. Пожертвовать емкостью аккумулятора пришлось для достижения ультратонкого дизайна. В связи с этим россияне выбирают iPhone 17/Pro/Pro Max.

В результате магазины переполнены iPhone Air, а перекупщики с Савеловского рынка и других торговых площадок понимают, что ажиотаж вокруг сверхтонких устройств не оправдался, поэтому ежедневно снижают их стоимость, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

В первый день продаж новинки, 20 сентября, цена на Air достигала 300–350 тыс. рублей, а на сегодняшний день составляет 110 тыс. рублей.