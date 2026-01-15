Вкусная и сытная: РИАМО узнало, как сделать диетическую шаурму

«Классическая шаурма, на самом деле, это очень диетическое блюдо. В него входят свежие запеченные овощи, достаточно легкий соус тум (соус на основе чеснока, лимонного сока и оливкового масла). Это не майонез, он менее жирный. Если мы хотим сделать его совсем легким, то можно обратиться к греческому гиросу, когда вместо майонезного соуса используются дзадзыки соус на основе греческого йогурта. Вместо сладкого, насыщенного сахарами кетчупа можно использовать соус на основе либо протертых томатов, либо томатной пасты», — объяснил Прокофьев.

Далее историк кулинарии советует поэкспериментировать с запеканием овощей и обжаркой мяса, чтобы оно было менее жирным. Кроме того, лаваш очень тонкий, и в самой шаурме его не так и много.

15 января во всем мире гурманы отмечают вкусный и сытный праздник — День шаурмы. Это не просто блюдо, а символ уличной еды, который объединяет континенты. Рецепт кажется простым, но в нем заключена многовековая история и множество региональных споров.

