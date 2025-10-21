Вино для кошек и собак стало новым трендом заботы о домашних животных

Компании предлагают владельцам домашних животных необычные товары — от вина и парфюма до смарт-гаджетов, чтобы удовлетворить растущий спрос на заботу о питомцах, сообщает «Вечерняя Москва» .

В Новой Зеландии компания выпустила вино для кошек и собак. Этот напиток состоит из концентрата кошачьей мяты, воды и консервантов и предназначен для снятия стресса у животных, например, при визите к ветеринару или во время грозы.

Владельцы домашних животных все чаще приобретают необычные товары для своих любимцев. Среди популярных новинок — коляски для животных, которые помогают выгуливать пожилых или молодых питомцев, а также парфюмерия с разными ароматами, полезная для шерсти.

Для удобства ухода за животными на рынке появились смарт-туалеты, беговые дорожки и фитнес-трекеры, отслеживающие активность и здоровье питомца. Автоматические роботы-компаньоны с камерами и кормушками позволяют наблюдать за животным и развлекать его на расстоянии.

Психолог Евгений Идзиковский отметил, что забота о питомцах не связана с отказом от детей, а для животных главное — любовь и уход. Он добавил, что чрезмерная опека встречается редко.

Зоолог Павел Айгишев пояснил, что вино для животных не опасно, если давать его в небольших количествах, но не все питомцы проявляют к нему интерес. По его словам, культура заботы о животных активно развивается, особенно после пандемии.

Некоторые владельцы обеспечивают своим питомцам роскошную жизнь. Например, Карл Лагерфельд завещал своей кошке Шупетт значительное состояние, а собака Гюнтер IV унаследовала миллионы фунтов. Американская телеведущая Опра Уинфри создала фонд для своих собак на 30 миллионов долларов.

Растущий спрос на необычные товары для животных отражает желание владельцев обеспечить своим питомцам максимальный комфорт и заботу.

