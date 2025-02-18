Виктория Боня предстала перед камерой без штанов в откровенных позах

Откровенные снимки 45-летняя инфлюэнсерша опубликовала в своем Instagram*. На кадрах Боня сидит на кухонном столе, приняв позу с разведенными в стороны коленями. Она одета в укороченный белый топ и трусики с высокой талией, которые также выполнены в белом цвете.

Модель распустила волосы, а образ дополнила золотистыми аксессуарами.

«Расскажи мне о моих недостатках. <…> Я праздную свое совершенство», — подписала пост телеведущая.

Ранее известная российская актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах с новым возлюбленным.

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