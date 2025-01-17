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Агата Муцениеце снялась в мини-шортах на Мальдивах с новым возлюбленным

Известная российская актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах. На кадрах артистка запечатлена в компании своего нового возлюбленного — российского музыканта Петра Дранги, сообщает «Лента.ру» .

35-летняя актриса опубликовала сторис в соцсети Instagram*, на котором предстала перед камерой в белом кроп-топе, подчеркивающим ее подтянутый живот, и голубых джинсовых шортах. Дополнением к образу стала бордовая рубашка, придающая образу элегантности.

Кроме того, на шее звезды можно увидеть жемчужное ожерелье с подвеской от французского бренда Chanel. При этом волосы Муцениеце предпочла собрать в высокий гладкий пучок.

Ранее бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова показала подписчикам откровенное видео в бикини на яхте в Дубае.

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