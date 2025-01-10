Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась в бикини на яхте в Дубае
Фото - © Страница Екатерины Солоцинской в Инстаграм* @ekaterina_solotsinskaya/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Экс-супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова показала подписчикам откровенное видео в бикини на яхте в Дубае.
Екатерина Солоцинская опубликовала сторис в соцсети Instagram*, на котором предстала перед камерой в открытом купальнике цвета хаки, с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.
Помимо этого, бывшая жена пресс-секретаря президента РФ показала подписчикам кадры с 27-го дня рождения дочери Елизаветы.
Ранее «самая сексуальная в мире ученая» из США Рози Мур опубликовала откровенное фото в полупрозрачном бикини.
*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.