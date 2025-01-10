Фото - © Страница Екатерины Солоцинской в Инстаграм* @ekaterina_solotsinskaya/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сегодня в 17:46

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась в бикини на яхте в Дубае

Экс-супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова показала подписчикам откровенное видео в бикини на яхте в Дубае.

Екатерина Солоцинская опубликовала сторис в соцсети Instagram*, на котором предстала перед камерой в открытом купальнике цвета хаки, с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Помимо этого, бывшая жена пресс-секретаря президента РФ показала подписчикам кадры с 27-го дня рождения дочери Елизаветы.

Ранее «самая сексуальная в мире ученая» из США Рози Мур опубликовала откровенное фото в полупрозрачном бикини.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.