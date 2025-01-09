«Самая сексуальная в мире ученая» опубликовала откровенное фото в бикини

Исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель из США Рози Мур показала подписчикам откровенное фото в бикини. Американка получила известность как «самая сексуальная ученая в мире».

В публикации на своей странице в соцсети Instagram* 28-летняя Мур анонсировала выход своей новой книги об исследовании американского штата Флорида. К посту блогер подкрепила несколько кадров своего активного отдыха.

На одном из снимков ученая предстала перед камерой в лодке с распущенными волосами, а также в полупрозрачном розовом бикини с тонкими бретелями и глубоким декольте.

Ранее американская газета New York Post сообщала, что в полиции Нью-Йорка начались массовые чистки после секс-скандала с главой департамента.

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