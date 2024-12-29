НYР: в полиции Нью-Йорка начались массовые чистки после секс-скандала

Как отметили в газете New York Post, такое решение комиссар приняла из-за того, что не было надзора со стороны бюро внутренних дел. Сейчас Тиш наводит порядок, а также возвращает работу департамента в нужное русло.

Увольнения в нью-йоркской полиции начались через неделю после секс-скандала, который произошел с главой департамента.

Лейтенант полиции Кватиша Эппс поделилась, что ее начальник Джеффри Мэддри требовал «нежелательных сексуальных услуг». А за это он обещал возможности сверхурочной работы.