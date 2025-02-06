Видеоняни и игрушки: эксперт прокомментировал идею приданого для младенцев

Общественник Виталий Крупин заявил, что выделение родителям новорожденных, помимо выплат и пособий, базового набора полезных вещей для ребенка может положительно повлиять на рождаемость в России, сообщает RuNews24.ru .

Пока дополнительные игрушки и видеоняню предоставляют семьям с младенцами в Санкт-Петербурге, ранее такую практику ввели в Москве и Московской области. Депутаты Законодательного собрания Северной столицы предлагают ввести соответствующую практику по всей стране и разработать федеральную программу.

«В России даже существует такая практика, когда будущие мамы приезжают в Москву и Санкт-Петербург рожать, чтобы получить „приданое“ для новорожденного. И это неудивительно, так как поддержка огромная, а значит, это и большая экономия для семей с детьми», — заявил Виталий Крупин.

Депутаты считают, что требования к составу набора должен установить Минтруд России — ведомство, ответственное за демографию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в регионе подарили почти 3,5 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!», а с начала 2025 года — свыше 300. При рождении двойни или тройни подарки дают на каждого малыша.

«В наборе есть все необходимое на первое время для мамы и малыша: игрушки, одежда, постельное белье, наборы для купания, косметика, средства гигиены, а также электронный термометр, подогреватель для детского питания и многое другое», — перечислил глава Подмосковья.