Воробьев: почти 3,5 тысячи наборов «Я родился в Подмосковье!» подарили в 2024 г

В 2024 году в Московской области подарили почти 3,5 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!», а с начала 2025 года — свыше 300, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В наборе есть все необходимое на первое время для мамы и малыша: игрушки, одежда, постельное белье, наборы для купания, косметика, средства гигиены, а также электронный термометр, подогреватель для детского питания и многое другое», — перечислил глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вместо набора родители могут выбрать единовременную выплату. Она составляет 20 тыс. рублей.

По словам губернатора, для получения набора ребенок должен родиться и быть зарегистрирован в Подмосковье. При рождении двойни или тройни подарки дают на каждого малыша.

Воробьев напомнил, что оформить набор или выплату можно в роддоме, как и остальные документы на новорожденного. С 2019 года в регионе работает комплексная услуга «Рождение ребенка». В нее входят прикрепление малыша к поликлинике, постановка на учет и зачисление в детсад.

Глава Московской области уточнил, что также работает портал, на котором собрана вся полезная информация для тех, кто хочет родить в Подмосковье: от онлайн-консультаций с доктором и записи на прием до тестов и статей для будущих мам. Кроме того, работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03, звонки принимаются каждый день с 08:00 до 20:00. Позвонить на указанный номер можно бесплатно.