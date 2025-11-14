Ветеринары Подмосковья рассказали, как правильно скорректировать рацион питомца зимой

В зимний период у домашних питомцев заметно трансформируются пищевые потребности. Это связано со спецификой обмена веществ в холода. Ключевой фактор таких изменений — потребность организма поддерживать стабильную температуру тела при минусовых значениях, что влечет повышенные энергозатраты на терморегуляцию. Поэтому, правильное питание зимой предполагает не просто наращивание порций корма, а грамотную корректировку рациона с учетом конкретных условий, в которых содержится животное. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ключевым фактором является учет индивидуальных особенностей животного: его активности, породы, возраста и среды обитания (на улице или в доме). Например, активные собаки и кошки, которые часто гуляют или проводят много времени на свежем воздухе, могут нуждаться в увеличении калорийности рациона примерно на 10%. Это связано с тем, что затраты энергии на поддержание тепла в холодных условиях выше. В то же время, домашние питомцы, которые проводят большую часть времени в теплом помещении и мало двигаются, склонны к набору лишнего веса, и их рацион может потребовать уменьшения примерно на 10%.

Также необходимо учитывать особенности пород. Породы с короткой шерстью, такие как доберман, бигль или сфинкс, расходуют больше энергии на согревание тела. Поэтому при низкой активности им рекомендуется увеличить калорийность питания, чтобы компенсировать энергозатраты. Северные породы, такие как лайка, хаски, маламут и мейн-кун, благодаря повышенной адаптации к холоду, требуют увеличенного потребления белков и жиров для поддержки энергии и общего здоровья.

При корректировке рациона важно ориентироваться на индивидуальные параметры питомца, а не на общие шаблоны. Владельцам стоит учитывать такие факторы, как активность и среда обитания. Например, собака, много гуляющая на улице в мороз и находящаяся в прохладных помещениях, потребляет больше энергии на согрев. Тогда как у животного, которое проводит больше времени дома в тепле, риск набора лишних килограммов возрастает, и рацион следует скорректировать. Возраст питомца также играет важную роль: молодые активные животные расходуют больше энергии, а у пожилых обмен веществ замедляется, и их питание должно быть более легким с учетом снижения активности. Если у домашнего животного есть хронические заболевания, любые изменения в рационе следует согласовывать с ветеринаром. В целом, рекомендуется еженедельно взвешивать питомца и оценивать его состояние, чтобы своевременно заметить возможные изменения.

Важно помнить, что даже зимой питомец нуждается в постоянном доступе к свежей, чистой воде. Лучше всего использовать керамическую миску, а у уличных животных воду можно немного подогревать, чтобы она не остывала и способствовала комфортному питью.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения необычных симптомов или проблем со здоровьем, не откладывайте обращение за профессиональной медицинской помощью. Узнать расположение ближайшей ветеринарной клиники можно по телефону +7 (495) 668-01-25, а записаться на прием — через региональный портал госуслуг. Специалисты помогут определить причины возможных нарушений и подобрать индивидуальный рацион и лечебные мероприятия, чтобы обеспечить здоровье и благополучие вашего питомца в холодное время года.

