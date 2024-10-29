Ветеринар рассказал, как уберечь своего питомца от догхантеров

Сообщения об активности догхантеров, оставляющих отравленные приманки для собак, часто появляются в Московском регионе. Недавно жители подмосковного Подольска жаловались на это в соцсетях. О том, как защитить своего четвероногого друга от отравы, РИАМО рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Недавно социальных сетях и в ряде СМИ стала появляться информация о том, что неизвестные разбросали в Подольске у детского сада отравленную приманку. По некоторым данным, пострадали 4 собаки. Неравнодушные жители обратились в полицию.

«В первую очередь нужно научить своего питомца ничего не подбирать с земли на улице. Догхантеры очень изобретательны, в приманке может быть не только отрава, но ещё и, например, рыболовные крючки. Также они подмешивают туда противорвотные средства, чтобы было нельзя промыть желудок, даже если хозяин вовремя заметил симптомы», — рассказал Шеляков.

Если вы подозреваете, что ваша собака съела отраву, то сразу нужно вызвать рвоту. Из самых простых средств тут поможет перекись водорода, разведенная с водой — ее нужно влить собаке в пасть. Если яд попал в кишечник — то потребуются обсорбенты. В случае, если прошло много времени, то может антидот.

Распознать признаки отравления можно очень просто. Яды, используемые догхантерами, поражают нервную систему животного. Об отравлении может свидетельствовать обильное слюновыделение и «стеклянный взгляд». Также одним из признаков являются перемены в поведении животного. Например, активная и игривая собака может резко перейти в пассивное и флегматичное состояние.

Ветеринарный врач напомнил, что наилучший вариант — доставить пострадавшего питомца в клинику, где ему окажут квалифицированную помощь.