В Подольске собаки травятся из-за яда на улицах

У детсада в Подольске разбросали отраву для собак

У детских садов в подмосковном Подольске нашли отраву для собак. От яда пострадали уже минимум четыре пса, сообщает «МК Московская область» со ссылкой на местный паблик в социальной сети «ВКонтакте».

Один из местных жителей пожаловался в Сети, что неизвестные разбросали химикаты около двух детских садов. Горожане также опубликовали кадры отравы, которую нашли около учреждений для дошкольников.

Яд успел попасть на тротуары, по которым постоянно ходят дети. Жители уже обратились в полицию, попросив найти виновных в разбросе яда для собак.

Ранее средство от насекомых нашли на посуде красноярской семьи, в которой дети погибли от отравления.