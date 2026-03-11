Ветеринар назвал лососевое масло для кошек маркетинговой уловкой

По словам специалиста, добавка действительно содержит омега-3 кислоты и витамин D, необходимые организму животного. Однако те же вещества можно получить из более доступных и давно применяемых аналогов.

«Лососевое масло — это пищевая подкормка. Она, конечно, разрекламирована. Там содержатся Омега-3 кислоты и витамин D. Конечно, это нужно для организма кошки, но ведь мы десятилетиями применяли гораздо более дешевые и более эффективные аналоги. Масло лосося — это модно, хотя в природе где кошки возьмут масло лосося в таком количестве? Поэтому, конечно, это маркетинговая уловка. Да, она безопасная, действенная. Чудо эффекта от его употребления не будет, это обычные витамины», — пояснил Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что средство не опасно, но ожидать от него особого результата не стоит.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что полностью безопасных комнатных растений для кошек не существует. По ее словам, животные могут отравиться, а запретить им есть цветы практически невозможно. Специалист связала такое поведение с авитаминозом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.