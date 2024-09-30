«Ветераны России» попросили Володина отправить депутата Парфенова на СВО

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить на СВО депутата от партии КПРФ Дениса Парфенова, которого заподозрили в вызове элитной проститутки в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Общественники считают, что Парфенов мог бы исправить ситуацию, только «приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы». Соответствующее утверждение указано в обращении, которое есть в распоряжении вышеуказанной редакции.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого похожий на Парфенова мужчина заигрывает в рабочем кабинете с девушкой в белом наряде, затем вступает с ней в оральные ласки. В КПРФ заявили, что ролик уже видели и начали проверку. Предположительно, происходящее в кадре сгенерировали нейросети.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался отвечать на вопрос журналистов, нашли ли в партии ответственного за слив провокационного видео в Сеть.