«Я поняла, что тебе нравится»: депутата заподозрили в заказе проститутки в ГД

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов мог заказать элитную проститутку прямо в рабочий кабинет. Соответствующее видео опубликовал SHOT .

​На кадрах видно, как в одном из кабинетов Госдумы на фоне флага с серпом и молотом мужчина, похожий на Парфенова, флиртует с жрицей любви, а затем сажает ее на колени и трогает за интимные части тела. Затем девушка начинает орально ублажать представителя власти. В благодарность мужчина поцеловал проститутку в лоб.

В КПРФ заявили, что проводят проверку по факту появившегося в Сети видео. При этом представители партии рассматривают версию, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

Героиню скандального ролика зовут Диана. Согласно ее анкете, 25-летняя девушка живет в Москве и работает индивидуально.

В настоящее время сам коммунист еще не комментировал набирающее просмотры видео с любовными утехами на рабочем месте.