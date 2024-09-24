Зюганов захотел отправить на СВО журналиста за вопрос о проститутке и члене КПРФ

Зюганов не ответил на вопрос о скандальном видео с вероятным Парфеновым

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не ответил на вопрос журналиста Life.ru , нашли ли ответственных за провокацию с видео, на котором предположительно могли находиться секс-работница и похожий на депутата-коммуниста Дениса Парфенова человек. В ответ на это Зюганов спросил журналиста, был ли он на фронте.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну, был на фронте хоть раз? Был или нет?» — спрашивает Зюганов на видео.

Журналист ответил лидеру коммунистов, что находится на информационном фронте. Он также поинтересовался у Зюганова, был ли в зоне боевых действий сам депутат Парфенов.

«Ну, я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — добавил Геннадий Зюганов.

Ранее по Сети разлетелось видео интимного характера, предположительно снятое в здании Государственной думы. Как пишет издание, на кадрах был изображен мужчина, похожий на депутата от компартии Дениса Парфенова.

После вспыхнувшего скандала в КПРФ заявили, что «проводят работу» и в курсе о данном видео. Сам Парфенов ситуацию не комментировал.