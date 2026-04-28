Весна берет реванш: когда в Москву и область придет майское тепло

Холодный циклон отступает: с 29 апреля в Москве начнется постепенный рост температуры. Благодаря антициклону в начале мая погода стабилизируется и приблизится к привычным весенним показателям. Об этом сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Есть вероятность, что температурный режим начнет возвращаться к климатической норме в середине первой декады мая-месяца. В середине первой декады мая температуру будет определять антициклон, под его влиянием температура быстро повысится», — сказала Позднякова.

Однако сложно сказать, насколько долго удержится эта волна теплой погоды. Скорее всего, первая половина мая будет с температурой воздуха немного ниже нормы.

Синоптик отметила, что уже 29 апреля температура воздуха в Московском регионе постепенно начнет повышаться.

В Москве из-за снежного апокалипсиса появился рекордной высоты снежный покров. В последний раз он был в столице в этих числах 35 лет назад. Суточный рекорд высоты снежного покрова в Москве обновляется уже второй день подряд. По данным базовой метеостанции ВДНХ, 28 апреля сугробы в мегаполисе выросли до 10 см. Это на 3 см выше, чем было в этот день в 1971 году.

Ранее в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывов ветра до 17 м/с, снега и обледенения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.