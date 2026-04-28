Ветер, снег и гололед: в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности

В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ряда факторов. Длительность предупреждений в регионах отличается, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень опасности погоды объявили до 21:00 28 апреля. Скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.

На тот же срок в Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенения. Сегодня в столице России будет мокрый снег. Также появится гололедица на дорогах.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды объявили до 21:00 28 апреля из-за ветра. Порывы могут достичь скорости 17 метров в секунду.

Также «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье объявили с 21:00 28 апреля до 09:00 29 апреля из-за гололедно-изморозевого отложения.

Еще в Подмосковье до 09:00 29 апреля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

