Вернувшийся в РФ по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме США его чуть не убили
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Один из вернувшихся по обмену в Россию из США Роман Селезнев рассказал, что его дважды чуть не убили в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.
«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер. <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — поделился Селезнев в эфире Первого канала.
Он добавил, что условия в его камерах были плохие. Заключенного россиянина будили каждые два часа, заставляя отмечаться у сотрудников исправительного учреждения.
По словам Селезнева, он все еще не верит, что вернулся домой.
В 2014 году Селезнева похитили на Мальдивах сотрудники спецслужбы США. В Штатах россиянина приговорили к 27 годам заключения за кибермошенничество.
Ранее в Анкаре (Турция) прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек. Их встретил лично глава государства Владимир Путин.