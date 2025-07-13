Макрон объявил о новом статусе заморской территории после переговоров

сегодня в 06:19

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о предоставлении Новой Каледонии статуса государства в составе Французской Республики, сообщает РИА Новости .

Это решение стало итогом интенсивных десятидневных переговоров между Парижем и представителями тихоокеанской территории.

«Государство Новая Каледония в составе Французской Республики — это ставка на доверие», — написал Макрон в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Новый статус предполагает расширение автономии архипелага при сохранении его связи с Францией. Это решение призвано урегулировать многолетние политические трения и удовлетворить запросы местного населения на большую самостоятельность.

Эксперты рассматривают этот шаг как попытку Парижа укрепить свои позиции в стратегически важном Тихоокеанском регионе. Одновременно Франция стремится предотвратить повторение сценария 2021 года, когда референдум о независимости вызвал острые социальные протесты.