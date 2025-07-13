Высокопоставленные российские чиновники объявлены в розыск Украиной

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Кириенко и Хинштейн попали в базу СБУ и «Миротворца»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн официально объявлены в розыск Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС .

Согласно данным из открытых источников СБУ, оба фигурируют в уголовных делах, возбужденных украинской стороной.

Сергей Кириенко находится в розыске с октября 2024 года по обвинениям в «оправдании действий России» и регулярных визитах в Крым, Донецк и Луганск

Александр Хинштейн разыскивается с апреля 2025 года по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины»

Оба политика внесены в базу украинского сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных лиц, которых Киев считает «врагами Украины».

Эта ситуация отражает общую практику украинских властей, которые регулярно вносят в розыскные списки российских государственных деятелей, военных и публичных персон. Ранее подобные меры применялись в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, режиссёра Никиты Михалкова и других представителей российской элиты.