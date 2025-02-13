«Верните сейчас же!»: Трамп потребовал назад вложенные в Reuters миллионы

сегодня в 16:45

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло деньги, которые получило от правительства США, сообщает ТАСС .

«Верните деньги сейчас же», — обратился Трамп к Reuters в соцсети Truth Social.

До этого глава ведомства по повышению эффективности правительства Штатов (DOGE) Илон Маск сказал, что Вашингтон выплачивал агентству миллионы долларов «за введение аудитории в заблуждение».

Маск назвал деятельность агентства «полнейшим мошенничеством». Reuters, по словам политика, в больших масштабах вводил общество в заблуждение.

Ранее в Сети были опубликованы скриншоты, на которых запечатлено, как Reuters, предположительно, получил 9 млн долларов от Пентагона за «социологические проекты».