«Крупномасштабное введение в заблуждение»: Маск прошелся по деятельности Reuters
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Американский миллиардер и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск считает, что агентство Reuters на деньги, полученные от властей Штатов, занималось введением своей аудитории в заблуждение, сообщает РИА Новости.
Он назвал деятельность агентства «крупномасштабным введением общества в заблуждение». Именно за это, по мнению предпринимателя, Reuters получал миллионы долларов от американского правительства.
«Это буквально то, о чем говорится в договоре», — так Маск ответил на пост одного из пользователей в соцсети X.
Бизнесмен добавил, что данное агентство — это «полнейший обман».
Пользователь в своей публикации выложил скриншоты вероятной оплаты Reuters 9 млн долларов за «социологические» проекты. Средства поступили от Пентагона.
Ранее Маск призвал закрыть сразу две радиостанции, которые получают деньги от правительства США. Речь идет о радио «Голос Америки»* и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»**.
*Признано в России иностранным агентом.
**Признано в РФ нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также признано иностранным агентом.