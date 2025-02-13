«Крупномасштабное введение в заблуждение»: Маск прошелся по деятельности Reuters

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Маск: Reuters получал миллионы от властей США за введение граждан в заблуждение

Американский миллиардер и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск считает, что агентство Reuters на деньги, полученные от властей Штатов, занималось введением своей аудитории в заблуждение, сообщает РИА Новости .

Он назвал деятельность агентства «крупномасштабным введением общества в заблуждение». Именно за это, по мнению предпринимателя, Reuters получал миллионы долларов от американского правительства.

«Это буквально то, о чем говорится в договоре», — так Маск ответил на пост одного из пользователей в соцсети X.

Бизнесмен добавил, что данное агентство — это «полнейший обман».

Пользователь в своей публикации выложил скриншоты вероятной оплаты Reuters 9 млн долларов за «социологические» проекты. Средства поступили от Пентагона.

Ранее Маск призвал закрыть сразу две радиостанции, которые получают деньги от правительства США. Речь идет о радио «Голос Америки»* и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»**.

*Признано в России иностранным агентом.

**Признано в РФ нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также признано иностранным агентом.