«Закройте их!»: Маск предложил ликвидировать сразу 2 спонсируемых США радио
Фото - © NORAD and USNORTHCOM Public Affairs
Американский предприниматель, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть сразу две радиостанции, которые получают деньги от правительства США, пишет НТВ.
В социальной сети X разгорелась дискуссия о судьбе американских государственных СМИ. Один из пользователей привел в своей публикации слова спецпосланника президента США по особым поручениям Ричарда Гренелла, который призвал прекратить деятельность «Голоса Америки»* и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»**, указав на нецелесообразность их финансирования налогоплательщиками из-за крайне левых взглядов этих медиа.
Маск поддержал эту инициативу в комментариях, представив три ключевых довода. Он подчеркнул, что современная Европа уже достигла свободы, если не считать чрезмерной бюрократизации. Кроме того, бизнесмен отметил отсутствие реальной аудитории у этих СМИ и раскритиковал их за радикально левую позицию.
По мнению Маска, эти радиостанции ежегодно бессмысленно расходуют миллиард долларов, транслируя контент, интересный только им самим.
* Радиостанция «Голос Америки» признана в России иностранным агентом.
**«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в России нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано иностранным агентом.