«Закройте их!»: Маск предложил ликвидировать сразу 2 спонсируемых США радио

Американский предприниматель, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть сразу две радиостанции, которые получают деньги от правительства США, пишет НТВ .

В социальной сети X разгорелась дискуссия о судьбе американских государственных СМИ. Один из пользователей привел в своей публикации слова спецпосланника президента США по особым поручениям Ричарда Гренелла, который призвал прекратить деятельность «Голоса Америки»* и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»**, указав на нецелесообразность их финансирования налогоплательщиками из-за крайне левых взглядов этих медиа.

Маск поддержал эту инициативу в комментариях, представив три ключевых довода. Он подчеркнул, что современная Европа уже достигла свободы, если не считать чрезмерной бюрократизации. Кроме того, бизнесмен отметил отсутствие реальной аудитории у этих СМИ и раскритиковал их за радикально левую позицию.

По мнению Маска, эти радиостанции ежегодно бессмысленно расходуют миллиард долларов, транслируя контент, интересный только им самим.

* Радиостанция «Голос Америки» признана в России иностранным агентом.

**«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в России нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано иностранным агентом.