Вдова Еремина поблагодарила Брынцалова за мурал в память о муже в Подмосковье

В день открытия мурала памяти погибшего на СВО военкора Семена Еремина, его вдова Виктория Еремина в разговоре с РИАМО поблагодарила председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за отклик на ее зов увековечить память о муже в Балашихе, а также за то, что в кратчайшие сроки помог реализовать задумку с созданием портрета.

«Я довольна результатом работы. Считаю, что все это очень классно реализовано. Я благодарна, что город откликнулся на мой такой зов. Я позвонила Игорю Юрьевичу Брынцалову, он откликнулся <…> и, собственно, все было сделано в кратчайшие сроки», — рассказала РИАМО вдова Виктория Еремина.

Вдова военкора заявила, что ее муж был отличным семьянином и любящим отцом двух дочерей — младшей дочери Ясны и старшей от первого брака. Она подчеркнула, что Семен сильно любил жизнь, но работа для него была превыше всего, он считал это своим долгом и не мог поступить иначе.

Дочь Еремина, Ясна Еремина, поблагодарила всех, кто пришел на открытие мурала. Она подчеркнула, что для нее это важное событие.

«Я хотела бы сказать о нем не только как о герое, но и как об отце. Как о человеке, который учил меня жизни. Который, несмотря на то, что часто был в командировках, всегда находил время и нужные слова, если мне было тяжело. И всегда поддерживал со мной связь. Я очень рада, что его память увековечили таким образом <…> для меня это важно, спасибо», — сказала дочь погибшего военкора Еремина, Ясна Еремина.

Открытие мурала Семена Еремина состоялось в подмосковной Балашихе 14 сентября на улице Луговая, дом № 9. Именно по этому адресу художник Сергей Юраков изобразил портрет военкора в величину 40 на 12 метров, использовав более 300 баллончиков с краской. По мнению автора рисунка, о таких людях, как Еремин, нужно обязательно рассказывать детям.

Семен Еремин погиб 19 апреля 2024 года во время съемки репортажа в Запорожье. Съемочная группа попала под обстрел дрона ВСУ. Журналист получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.