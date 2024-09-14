Брынцалов на открытии мурала в Балашихе: Еремин был героем информфронта

«Уверен, что (новые поколения — ред.) будут ценить тот вклад, который сегодня происходит — увековечивание памяти героя, который сражался на информационном фронте. Был ветераном различных операций. <…> Прошел все горячие точки. Был в Волновахе, Мариуполе, там, где была самая горячая пора. Он всегда был рядом с войнами, вел прямые репортажи и был настоящим человеком. В то же время был скромен, к сожалению, никто не знал, что он жил здесь, в Балашихе. Спасибо его родным, близким за ту информацию, которую мы получили. Хочется сказать слова благодарности неравнодушным людям, которые организовали эту акцию вместе с администрацией городского округа, потому что здесь уже заложены важные такие ключевые традиции — чтить память героев: героев Отечественной войны, героев специальной военной операции. Каждый погибший либо запечатлен на мурале, как сегодня Семен Еремин, либо на памятных досках, где жили герои, где живут их семьи, где сегодня проходят и живут дети — наше будущее поколение. Важно, чтобы они знали тех, кто защищает их жизнь ценой собственной», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что город уделяет огромное внимание увековечиванию памяти своих героев, к которым относится и военкор Семен Еремин.

«К сожалению, сегодня на СВО жители нашего города, военнослужащие, волонтеры жертвуют самым ценным, что у них есть — собственной жизнью. Во благо нашей Победы, во имя нашей свободы. Наша самая главная задача — сохранить память об их героическом подвиге. Я искренне благодарен родным Семена, которые продолжают проживать на территории нашего города, за эту инициативу сделать мурал здесь, в Железнодорожном, сделать мурал Семену Еремину, а мы сделаем все возможное, чтобы память о его героическом подвиге, о его жизни сохранилась в нашем городе и в наших сердцах», — сказал Юров.

Теплыми воспоминаниями о Еремине поделился и его коллега, журналист, депутат Госдумы Тимофей Баженов, который заявил, что военкор умер за правду. Он видел ее сам и показывал россиянам.

«Сегодня мы с вами стоим здесь и смотрим на огромный портрет Семена Еремина. Поверьте, это был действительно светлый и хороший человек. Его смерть, которая называется героической, произошла именно при исполнении служебных обязанностей. <…> Так устроен мир, что правда — это та мишень, которую стараются поразить наши враги, фашисты. Семен умер за правду», — сказал Баженов.

Мурал в память о Семене Еремине открыли в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный по адресу: улица Луговая, 9. Его автором стал художник Сергей Юраков, изобразивший портрет военкора в реалистичном формате на «холсте» размером 40 на 12 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.