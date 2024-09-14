Художник мурала в честь Еремина в Подмосковье: такие люди очень важны

В подмосковной Балашихе 14 сентября в микрорайоне Железнодорожный на улице Луговая, д. 9 открыли мурал в честь погибшего на СВО военкора Семена Еремина. Автор изображения, художник Сергей Юраков, рассказал РИАМО о важности личности погибшего репортера и о том, что таких людей обязательно нужно показывать детям.

«С моральной точки зрения я мотивирован был на то, чтобы это сделать, так как считаю, что это необходимость, продиктованная текущей обстановкой. Таких личностей, как Семен Еремин, надо показывать, надо о них рассказывать, надо рассказывать о них детям, я так считаю», — пояснил Юраков, подчеркивая, что военкор был смелым и отважным героем.

На создание мурала художник потратил порядка двух недель рабочего времени и более 300 баллончиков краски. Размер портрета составляет 40 на 12 метров. По словам Юракова, знакомые и близкие Еремина хорошо отзываются о рисунке, говорят, что ему удалось отразить характер мужественного и смелого человека, который не боялся трудностей.

Жители Железнодорожного могут полюбоваться еще одним муралом, созданным Сергеем Юраковым по адресу Луговая, 2к1. Художник участвовал в фестивале «Культурный код» два года назад, в рамках которого изобразил персонажей фильма «Доживем до понедельника».

Семен Еремин работал специальным корреспондентом «Известий». Он освещал боевые действия в разных горячих точках — Сирии, Карабахе и многих других, а с февраля 2022 года работал в зоне проведения СВО. За время нахождения на этой территории корреспондент неоднократно рисковал жизнью.

19 апреля 2024 года Еремин готовил репортаж из Запорожья. Прямо в процессе работы съемочная группа попала под обстрел украинских дронов-камикадзе. Журналист погиб от полученных травм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.