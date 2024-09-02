В Балашихе завершили работу над муралом военному корреспонденту Семену Еремину

В Балашихе на доме № 9, корпус 2 на Луговой улице в мкр. Железнодорожный появился портрет военного корреспондента «Известий» и его медали — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден мужества, которым журналист награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Балашихинский художник Сергей Юраков закончил работы над муралом, размер которого составляет 40 на 20 метров.

Военкор Еремин освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент ни раз рисковал жизнью. Смертельное ранение Семен Еремин получил во время атаки украинских дронов-камикадзе 19 апреля. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тыс. тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.