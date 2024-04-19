Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб на СВО
В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, сообщает издание.
Подробности смерти не уточняются. Его последний репортаж вышел два дня назад. Еремин рассказывал про обучение бойцов борьбе с БПЛА с использованием дробовиков. Он находился в зоне СВО с февраля 2022 года.
Журналист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Еремин родился в Ставрополье 25 февраля 1982 года. Там окончил краевой СГУ по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». С 2004-го по 2006-й он работал корреспондентом ГТРК «Ставрополье», после чего перешел в бюро Пятого канала на Северном Кавказе. В 2015 году Еремин перешел в московское отделение телеканала.
Специальным корреспондентом МИЦ «Известия» Москва он трудился с августа 2017 года.