Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб на СВО

Подробности смерти не уточняются. Его последний репортаж вышел два дня назад. Еремин рассказывал про обучение бойцов борьбе с БПЛА с использованием дробовиков. Он находился в зоне СВО с февраля 2022 года.

Журналист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Еремин родился в Ставрополье 25 февраля 1982 года. Там окончил краевой СГУ по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». С 2004-го по 2006-й он работал корреспондентом ГТРК «Ставрополье», после чего перешел в бюро Пятого канала на Северном Кавказе. В 2015 году Еремин перешел в московское отделение телеканала.

Специальным корреспондентом МИЦ «Известия» Москва он трудился с августа 2017 года.