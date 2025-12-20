Варенье и шоколад: в люберецкую пекарню «Машенька» привезли угощения от Путина

Новогодние угощения от президента России Владимира Путина доставлены в пекарню «Машенька» в подмосковных Люберцах, сообщает ТАСС.

Подмосковный предприниматель из Люберец Денис Максимов, владеющий пекарней «Машенька», на прямой линии с главой государства 19 декабря рассказал, что переживает из-за повышения налогов. Путин подчеркнул, что поднимет этот вопрос перед правительством и выступит за поддержку бизнеса. Также владелец пекарни передал корзину с выпечкой губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В субботу журналист Павел Зарубин разместил видео, в котором Путин поблагодарил бизнесмена за присланные булочки.

В ответ от главы государства в пекарню доставили корзину с вареньем, шоколадом и другими угощениями. Бизнесмен вместе с семьей встретил нарочного от президента с подарком у крыльца «Машеньки».

