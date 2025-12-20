Булочка вприкуску с вареньем: Путин получил подарок от пекарни «Машенька»

Путин получил выпечку из пекарни Люберец, владелец которой был на прямой линии

Президент РФ Владимир Путин попробовал булочки из пекарни «Машенька» (Люберцы), которая стала знаменитой в ходе прошедшей прямой линии, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Подмосковный предприниматель из Люберец Денис Максимов, владеющий пекарней «Машенька», на прямой линии с главой государства 19 декабря рассказал, что переживает из-за повышения налогов. Путин подчеркнул, что поднимет этот вопрос перед правительством и выступит за поддержку бизнеса. Также владелец пекарни передал корзину с выпечкой губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Глава государства поблагодарил Максимова за выпечку и поздравил его с наступающим Новым годом.

«Хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо большое!» — сказал президент. Путин также передал в ответ корзину с угощениями.

На видео президент попробовал булочку вместе с вареньем.

