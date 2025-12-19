Люберецкая пекарня «Машенька» собрала корзину продуктов губернатору Воробьеву

После того, как владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос президенту Владимиру Путину в программе «Итоги года» и пообещал угостить его фирменными пирожками, он также собрал корзину продуктов для губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для губернатора собрали корзину продуктов. Денис подписал для него открытку», — рассказали РИАМО в пекарне.

Вечером 19 декабря в Люберцах в пекарне «Машенька» на Заводской улице особой популярностью пользовались пирожки с капустой. Владельцам заведения пришлось вызвать с помощью пекаря из другой своей пекарни на улице Федянина, так как один человек не справлялся с покупательским спросом. Горожане хотели попробовать пирожки, которые в дальнейшем будут переданы Путину.

Пекарню «Машенька» в пятницу также посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. По данным SHOT, градоначальник купил круассан с шоколадом, выпечку с вишней, яблоком и картошкой.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе программы «Итоги года» ответил на вопрос подмосковного бизнесмена из Люберец, который рассказал, что переживает из-за повышения налогов. Путин подчеркнул, что поднимет этот вопрос перед правительством и выступит за поддержку бизнеса.

Позднее Максимов рассказал, что угостит российского лидера пирожками, изготовленными по классической русской рецептуре. В качестве начинки будут капуста, лук и яйцо. Также Путину могут передать сладкие пирожки — с вишней, клубникой и творогом.

